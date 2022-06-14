Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber ]
Ankara'da 2013'teki Jandarma Astsubaylık Sınavı'nda usulsüz yapan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2013 JANA soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilip soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında, sınav soru ve cevaplarını önceden alarak örgüt üyelerine dağıtan 22 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 13 ilde operasyonlar düzenlendiği bildirildi.
Etiketler: Ankara FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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