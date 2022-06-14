Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç. Bağışlanan her 1 ünite kan 3 kişiyi hayata bağlıyor.

Türk Kızılay, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyor.

Kanın tek kaynağının insan olduğunu dile getiren Türk Kızılay Ankara Kan Merkezi Müdürü Dr. Cengiz Dönmez "Yerine hiçbir şekilde muadili üretilemeyen yapılamayan sentetik olarak elde edilemeyen bir ürün. Hayati bir sıvı. Bu sebeple kullanım ömürlerinin de kısa olması sebebiyle 365 gün bu faaliyetin devam ederek kesintiye uğramaması gerekmektedir” diye konuştu.

"2022'de kan ihtiyacı 3 milyon ünite"

Salgın süreci kan stoklarının azalmasına neden olsa da son dönemde kan bağışına ilgi yeniden arttı.

Dr. Cengiz Dönmez, "Yeni normalleşme ile beraber hızla bu stokları yerine koyma ve hastalarımızın tedavilerini aksatmadan sürdürmeye devam etme gayretindeyiz. 2021 yılı içerisinde 2 milyon 751 bin 692 ünite kan bağışı ülke genelinde elde edildi. 2022 yılı göstermekte ki bu sene ülke ihtiyacımız 3 milyon ünite.”

Düzenli bağışçılara madalya veriliyor

Kızılay, kan bağışına özendirmek için düzenli bağışçılara plaket ve madalya da veriyor.

45 defa kan bağışlayanlara plaket, 35 kez bağışlayanlara altın madalya, 25 defa kan bağışlayanlara ise gümüş madalya veriliyor.

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Yasin Köse