Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 03:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da etkili olan sağanak sonrası bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etti.
Kent merkezinde gece etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler yollarda güçlükle ilerledi.
Merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etti.
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