Kent merkezinde gece etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler yollarda güçlükle ilerledi.

Merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etti.