Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'teki fabrika yangını kontrol altına alındı
Gaziantep'te, orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Merkez Şehitkamil ilçesindeki Gaziantep Oduncular Sitesi'nde yer alan orman ürünleri işleme fabrikasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmaları sürüyor.
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