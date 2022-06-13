Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 23:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kiracısı tarafından silahla vurulan ev sahibi öldü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir kiracı tartıştığı ev sahibini silahla öldürdü. Yakalanan kiracı gözaltına alındı.
Harmantepe Mahallesi Akın Sokak'ta bulunan evinde yalnız yaşayan kiracı H.Ç. henüz bilinmeyen bir nedenle ev sahibi Ş.T ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ç, silahıyla ateş ederek Ş.T'yi yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ş.T. yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, şüpheli H.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Etiketler: İstanbul
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