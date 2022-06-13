Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 48 düzensiz göçmen kurtarıldı: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Ortaca ilçesi açıklarında 48 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.
Marmaris ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 28 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı.
Bodrum ilçesi açıklarında can salındaki 4 düzensiz göçmen, Ortaca ilçesi açıklarında fiber teknedeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.
1 organizatör gözaltına alındı
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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