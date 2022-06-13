Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 21:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da dolu ve sağanak etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Siverek'te akşam saatlerinde başlayan dolu ve rüzgar bir süre sonra yerini sağanağa bıraktı.
Yağışlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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