Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte 13-15 Haziran tarihleri arasında sağanak beklendiği vurgulandı.

Sel ve taşkın olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, "Özellikle vadilerde ve dere yataklarındaki piknik, gezi ve hayvan otlatma gibi tüm faaliyetlerine ara vermeleri önem arz etmektedir" denildi.