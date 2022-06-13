Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 19:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli Valiliğinden sel ve taşkın uyarısı
Tunceli Valiliği, sağanak nedeniyle olası sel ve taşkın olaylarına karşı uyarıda bulundu.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte 13-15 Haziran tarihleri arasında sağanak beklendiği vurgulandı.
Sel ve taşkın olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, "Özellikle vadilerde ve dere yataklarındaki piknik, gezi ve hayvan otlatma gibi tüm faaliyetlerine ara vermeleri önem arz etmektedir" denildi.
-UYARI— T.C.Tunceli Valiliği (@TunceliValiligi) June 13, 2022
Meteorolojik verilere göre ilimizde 13-15 Haziran 2022 tarihleri arasında beklenen sağanak yağışlar nedeniyle olası taşkın ve sel olaylarına karşı hemşehrilerimizin dikkatli olması…+ pic.twitter.com/8sWEdpEO2s
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