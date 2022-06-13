Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 13 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG-6" ve "KB-4304" botlarının operasyonuyla kurtarıldı.
Küçükkuyu'da karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 21:20
- 21:17
- 21:21
- 21:20
- 20:49
Sıradaki Haber
Ankara'da 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz