AFAD'dan yapılan açıklamada da "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz." denildi.

Ankara Altındağ’da sele kapılarak kaybolan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bulunan kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.https://t.co/26UbenY0aI pic.twitter.com/nuTxOVEkDd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 13, 2022

Ayrıntılar geliyor...