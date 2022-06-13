Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski'yi kabul etti
[Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski'yi kabul etti.
Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Makedonya
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