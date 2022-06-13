Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Tatar'ın Çavuşoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanlığında baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirilecek.
Görüşmelerin ardından Tatar ile Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Etiketler: KKTC Mevlüt Çavuşoğlu
Sıradaki Haber
Libya tezkeresi uzatılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz