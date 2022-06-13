Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin gerekçesinde, Libya'daki gayrimeşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin bu ülkedeki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek olduğu belirtildi.

Libya'ya insani yardım ulaştırmak ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talep ettiği desteği sürdürmek için, sınır ve kapsamı Cumhurbaşkanı'nca belirlenmek üzere,, tezkerenin süresinin 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay daha uzatılmasının öngörüldüğü kaydedildi.



Tezkere önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak.