Karanlık gökyüzü, saatlerce süren yağmur... Ankara'ya sel, sıcak geçen günlerin ardından soğuk ve sıcak havanın buluşması sonucu oluşan oraj yapılarıyla geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığımız bilgilere göre, Türkiye genelinde üst seviyerlerdeki soğuk havayla birlikte alçak merkezdeki yer seviyesindeki sıcak havanın karışımıyla birlikte, özellikle iç bölgelerde oldukça kuvvetli yağışlar meydana geldi.

Kuvvetli yağışların 3 gün boyunca sürmesi bekleniyor. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri de yer yer yoğun olmak üzere aralıklarla yağışlar görülecek.

Oraj etkili yağışlar görüldü

Yer seviyesindeki 30 dereceyi bulan yüksek sıcaklıklar, üst seviyede eksi 10-15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının karışımıyla dikine oluşan hava hareketlerine ve bu olay da yer yer dolu ve kuvvetli yağışlara sebebiyet verdi.

Özellikle iç bölgelerdeki yer seviyelerindeki yüksek sıcaklıklar, uygun bulduğu yerlerde kuvvetli "oraj" yapılarını (gök gürültülü kuvvetli yağış) oluşturdu.

Kısa sürede 10-15 kilogramı aşan yağışları bırakan oraj yapıları Ankara'da sele neden oldu.

[Fotoğraf: AA]

Yağışlar sürecek

3 gün boyunca sürmesi beklenen yağışların, dün yaşanan kadar olmasa da kuvvetli olması bekleniyor.

Oraj yapıları nedir?

Üst seviyelerdeki soğuk hava ve alt seviyelerdeki sıcak havayla birlikte nemin fazla olduğu alanlarda dikine oluşan hava, oldukça kuvvetli oraj yapıları yani gök gürültülü sağanak yağışları oluşturuyor.



Oraj bulutu, (kümülonimbus): Yaz aylarında sabah saatlerinde yeryüzü aniden ısınmaya başladığında beliren bu bulutlar gün boyu asılı kalıp elektrikle yükleniyor.

Bu bulutlar yerden 20 kilometre yüksekliğe kadar ulaşıp, dolu, kuvvetli rüzgar, gök gürültüsü, şimşek, kuvvetli yağış ve hortumlara neden olabiliyor.

Kümülonimbus bulutları gün boyu havada asılı kaldıysa (ısınan hava yükseldiyse) sürekli bulutun içinde hava akışı olur ve bulut elektrik yükleri almaya başlıyor.



Akşama doğru, bulutun üst katmanları pozitif (+), alt katmanları negatif (-) yük aldığında bu yükler arasında bir hava kanalı oluşur ve oraj başlar. Yaklaşık 2 saat süren lokal fırtınalar oluşabilir.



Orajların neden olduğu hortumlarda dönen havanın hızı saatte 500 km ye kadar ulaşabilir.



