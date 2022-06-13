Başkent Ankara günlerdir kuvvetli yağışın etkisi altında. Şiddetli yağış nedeniyle mazgallar taştı, evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, bazı yollar göle döndü...

11 Haziran Cumartesi günü, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinden yoğun ihbarlar alındı.

Özellikle Çankaya ilçesinde saat 14.30'dan sonra metrekareye 28 kilogram yağış düştü.

[Fotoğraf: AA]

Kayıp kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Altındağ ilçesinde yaşanan selde rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, suya kapılarak yaşamını yitirmişti.

66 yaşındaki Ramazan Gök de Tatlar Deresi'nin taşması sonucu kaybolmuştu. AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor.

Ankara'da, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan 66 yaşındaki Ramazan Gök'ü arama çalışmaları aralıksız sürüyor. pic.twitter.com/eFAAQaQdG3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 13, 2022

Akyurt'ta 2 kişi hayatını kaybetti

Akyurt ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

Selde 21 yaşındaki Muhammet Şahin elektrik akımına kapılarak can verdi, 67 yaşındaki Mustafa Demirel de selden kaçmak isterken düşerek hayatını kaybetti.

İlçeden geçen Dolay Çayı taştı, yollar adeta göle döndü, çok sayıda araç suya gömüldü. Mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Cadde ve sokakları sular altında kalan ilçeye çok sayıda itfaiye ve belediye ekibi sevk edildi. İş makineleri ve vidanjörlerle caddelerdeki çamur, moloz ve sular tahliye ediliyor.

Valilik bugün için de uyarı yaptı

Valilik, başkente yeni bir uyarıda daha bulundu. Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 13 Haziran Pazartesi günü ilimizde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Okullar tatil edildi

Ankara Valisi Vasip Şahin de kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

"Gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

[Fotoğraf: AA]

Meteoroloji 42 il için alarm verdi: Sel, yıldırım, doluya dikkat

Yurdun büyük bölümünde görülen yağışlı hava bugün de etkisini sürdürecek. Meteoroloji, şiddetli yağışa karşı 41 kenti sarı, 1 ili de turuncu kodla uyardı.

Uyarı verilen iller arasında Ankara da var. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.