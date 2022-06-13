Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 09:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fren yerine gaza bastı: Çarptığı kadın vitrinle otomobil arasına sıkıştı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, çarpmanın etkisiyle dükkan vitriniyle otomobilin arasında sıkıştı. O anlar kameralara yansıdı.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde park halindeki otomobilin sürücüsü Meral Demir direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Gaye Nur D.’a çarptı.
Sürücü Demir, otomobilin fren yerine gaza basarak, Gaye Nur D.’yi boyacı dükkanının vitrini ile otomobilin arasında sıkıştırdı.
Kazanın ardından büyük panik yaşayan sürücü ve arkadaşları çarptıkları yayanın yardımına koştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Gaye Nur D.’ye ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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