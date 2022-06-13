Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelileri N.K. ve B.K.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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