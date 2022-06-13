Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Terörist neredeyse hedef orası. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."
Terörist neredeyse hedef orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 13, 2022
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/Tm7Qfsqub4
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