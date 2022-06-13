Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşıyla görüştü
[Fotoğraf: DHA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile telefonda görüştü.
Bakan Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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