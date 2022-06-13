Küresel aktörlerin Suriye krizinde attığı adımlar, bölgedeki güvenlik boşluğunu artırdı.

Türkiye'nin Suriye meselesinde kırmızı çizgisi sınır güvenliğinin sağlanması ve bölgede terör örgütünün tehdit ettiği toprak bütünlüğünün gözetilmesi. Dünya, Suriye krizinin çözümü için ortak bir irade gösteremedi.

Türkiye'nin hassasiyetlerine rağmen bölgeye binlerce kilometre mesafedeki ülkelerin çözümsüzlük siyaseti, Suriye'de terör örgütlerine yeni alanlar açılmasına neden oldu.

Çözümsüzlük terör örgütü YPG'ye alan açtı

Amerika, Rusya ve İran gibi bölgedeki aktörlerin farklı gündem ve amaçları Suriye'de terörün destek bulmasına neden oldu.

PKK/YPG bölgedeki etkisini artırmak isteyen ülkeler için bir koza dönüştü.

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, "YPG aslında kullanışlı bir kart, herkes tarafından kullanıma açık ve yeri geldiğinde çok rahat taraf değiştirebilen bir kart. Aslında birçok aktör de bunu görüyor yani PKK/YPG'yi bir aparat olarak, bir vekil aktör olarak kullanan birçok devlet bunu görüyor" açıklamasını yaptı.

YPG desteği krizi derinleştirdi

Örgütün terör kadroları, henüz iç savaş başlamadan rejim ve İran'ın desteği ile bölgede yer buldu. Daha sonra DEAŞ ile mücadele gerekçesi öne sürüldü. PKK/YPG Amerika'nın yerel ortağına dönüştü.

ORSAM araştırmacısı Hamza Haşıl, "Özellikle YPG'nin çok geniş bir bölgeyi kontrol etmeye başlamasıyla birlikte ABD'li bazı şirketler YPG ile iş birliğine gitmeye başladılar. YPG'nin bölgede kendisine yeter bir vaziyete gelmesinin ABD'nin bölgeye uyguladığı politika açısından önemli olduğunu görmekteyiz" dedi.

Ülkelerin bu tutumu terör koridorunun önünü açtı. Sığınmacıların geri dönüşlerinin önünde engel oluşturdu.

Hamza Haşıl, "Geri dönüldüğünde bütüncül bir Suriye değil geleceğinin ne olacağının bilinmeyen, Suriye'den kopmaya çalışan ilk aşamada özerklik isteyen bir yapının bulunduğu bölgeye gelmiş olacaksınız. Bu da Suriye'ye geri dönüşleri olumsuz etkileyen hususlardan bir tanesi" diyor.

Normalleşmeye terör engeli

Örgüt, yabancı ülkelerden aldığı destek ile Suriye'de nüfus yapısını değiştirdi. Bu iş birliği bölgede barış ve istikrara set çekti.

Ferhat Pirinççi, "PKK/YPG'nin palazlanmasıyla beraber demografiyi değiştirmeye başladı. Aslında Suriye'nin kuzey bölgelerinde henüz çatışmalar yokken iç savaş yaşanmıyorken PKK zulmünden kaçan yüz binlerce insan var. Şu anda bulunduğu birçok bölgede PKK'nın bir demografik altyapısı tabanı yok ama ABD'den aldığı destekle burada tutunmaya çalışıyor" açıklamasını yaptı.

Suriye krizinde çözüm koşullarının oluşmasında, teröre karşı ortak tavır önemli rol oynayacak. Ancak, küresel aktörler bu sınavı henüz geçemedi.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Yavuz Selim Atabay-Yasin Köse