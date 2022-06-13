Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarı karşısında, Rize Valiliği sosyal medya hesabından vatandaşlara sel uyarısında bulundu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, ilimiz için sarı uyarı verilmiş olup; ilimizde 14 Haziran 2022 Salı günü sabah saatlerinden itibaren görülmesi tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve gece saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden yaşanılabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.