Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 00:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pendik'te trafik kazası: 4 yaralı
İstanbul Pendik'te bir otomobilin arızalandığı için sağ şeritte duran kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Edirne istikametine giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Güzelyalı mevkisinde arıza sebebiyle sağ şeritte duran kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 4 kişi araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen 4 yaralı, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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