Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 05:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Yozgat'ta itfaiye aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye şoförü gözaltına alındı.
Boğazlıyan Belediyesi'ne ait Ö.H. yönetimindeki itfaiye aracı, Boğazlıyan-Sarıkaya Yolu Kavşağı'nda Fikri Çoban idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Fikri Çoban ile araçtaki Sadık Çoban kaza yerinde, Numan Çoban ise kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
İtfaiye şoförü Ö.H. gözaltına alındı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Yozgat Trafik Kazası
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