Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. 8 ilde 75 şüphelinin adresi tespit edildi.

Şüphelilere yönelik "süpürme" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

132 ekip ve 400 kişilik personelle gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat polisleri ve K9 narkotik köpekleri de katıldı.

Adreslerinde bulunan 50 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 25 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.