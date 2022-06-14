Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
10 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Ankara merkezli 9 ilde, FETÖ Jandarma Genel Komutanlığı gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı gizli yapılanmasına mensup oldukları ve sabit telefon hatları üzerinden örgüt sorumlularıyla irtibat sağladıkları belirlenen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında halen görevde bulunan 1 albay ve 2 binbaşının da aralarında olduğu 17 kişi hakkında Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği vurgulandı.
Etiketler: FETÖ Ankara Terör Örgütü Terörle Mücadele
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