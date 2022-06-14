Gümüşhane'de öğleden sonra etkisini gösteren şiddetli sağanak nedeniyle bölgede su dolan çukuru fark etmeyen 19 yaşındaki Efsun Sena Ateş, çukura düştü. Kurtulmak için çırpınan genç kız, bir süre sonra bilincini kaybederek su üstünde hareketsiz kaldı.

Ateş’in su üzerinde hareketsiz olduğunu gören Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisi Özgür Akgün, su dolu çukura girerek genç kızı kurtardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ateş’i burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırdı.

Efsun Sena Ateş'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, su dolu çukur ekiplerin çalışmasıyla kapatıldı.

"Benim işim hayat kurtarmaktı, ben de kurtardım"

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisi Özgür Akgün, yaşadığı o anları anlattı:

"Kızın ayağı takıldı ve düştü. Biz de arkadaşımla fark ettik ve yardımına geldik. Bu bölümü okuyoruz zaten, en azından can kaybı olmadı. Benim işim hayat kurtarmaktı, ben de kurtardım" dedi.