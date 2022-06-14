İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütsel irtibat tarzına uygun ankesörlü veya kontörlü sabit hat kullandıkları, örgüt evlerinde askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladıkları, askeri okulları kazanan öğrencilerle okul ve askerlik mesleği sürecinde ilişkilerini devam ettirdikleri tespit edilen ve Bank Asya'da hesapları bulunan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı meslek gruplarından 12 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Firari şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.