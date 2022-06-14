Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da 106 sikke ile 268 obje ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'da 106 sikke ile 268 objenin ele geçirildiği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eser niteliğindeki eşyaları satmaya çalıştığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, merkez Meram ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait 106 sikke, tarihi eser niteliğinde 268 obje ve dedektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Konya Tarihi Eser
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