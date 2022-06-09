İstanbul'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, bir suç örgütünün kaçak yollarla yurda sokulan yüklü miktarda sigara, tütün ve nargile tütününü piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde 83 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 71 kişiden 60’ı yakalandı.

Yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 241 bin 928 paket sigara, 1 milyon 690 bin 50 dolu ve boş makaron, 260 kilo 775 gram nargile tütünü, 327 kilogram tütün, 25 bin sigara filtresi, 300 puro, 200 sigara bandrolü, 1500 boş sigara paketi ve 7 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Kaçakçılıkta kullanıldığı gerekçesiyle 4 araca da el konuldu.

Firari 11 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.