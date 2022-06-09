Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da aranan 10 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik polis ekiplerince yapılan operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik, şafak vakti 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda haklarında "hırsızlık", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 2 ay ile 11 yıl 8 ay arasında hapis cezası bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Haberler
- 12:14
- 12:09
- 12:06
- 12:03
- 11:54
Sıradaki Haber
BİK ''Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi''ne geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz