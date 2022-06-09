Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 11:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün gıda deposu bulundu, şüphelilerde şifreli program çıktı
Bartın merkezli 4 ilde yürütülen FETÖ operasyonunda örgütün gıda deposu bulundu. Şüpheliler operasyonda cep telefonlarını evlerinin balkon ve camlarından atarak kırmaya çalıştı. Şifrelendiği tespit edilen telefonlar incelemeye alındı.
Bartın merkezli 4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanması yakın takibe alındı. Belirlenen 59 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Adreslere yapılan baskınlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. O sırada zanlılar cep telefonlarını evlerinin balkon ve camlarından atarak kırmaya çalıştı.
İncelemeye alınan telefonlarda ByLock benzeri programların yer aldığı, cihazların yüksek korumalı şifrelemeye sahip olduğu anlaşıldı.
Operasyon kapsamında örgütün gıda deposu olarak kullandığı tespit edilen metruk bir binaya da baskın düzenlendi.
Deponun gizli ve açık bölmelerinde toplam 20 ton gıda ve temizlik malzemesine rastlandı.
Örgüt üyelerinin ülke dışı kaynaklardan maddi olarak desteklendiği de belirtildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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