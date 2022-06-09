Bartın merkezli 4 ilde FETÖ'nün güncel yapılanması yakın takibe alındı. Belirlenen 59 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslere yapılan baskınlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. O sırada zanlılar cep telefonlarını evlerinin balkon ve camlarından atarak kırmaya çalıştı.

İncelemeye alınan telefonlarda ByLock benzeri programların yer aldığı, cihazların yüksek korumalı şifrelemeye sahip olduğu anlaşıldı.

Operasyon kapsamında örgütün gıda deposu olarak kullandığı tespit edilen metruk bir binaya da baskın düzenlendi.

Deponun gizli ve açık bölmelerinde toplam 20 ton gıda ve temizlik malzemesine rastlandı.

Örgüt üyelerinin ülke dışı kaynaklardan maddi olarak desteklendiği de belirtildi.