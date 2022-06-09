Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda 27 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada, 6 kilo 186 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Bingöl Uyuşturucu Narkotik
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