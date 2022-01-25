Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Marmara’nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Mega kentte beklenen kar yağışından dolayı Meteoroloji'den "turuncu" uyarı yapıldı. Vatandaşlardan, acil olmadığı sürece dışarı çıkmamaları istendi.

Öte yandan iç ve batı kesimlerde 6 ila 14 derece olmak üzere ülke genelinde mevsim normalleri altında seyeden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren batı kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da hakim ve savcılara 2 gün izin

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle; İstanbul'da görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarının bugün ve yarın gün boyu idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Yargısal iş ve işlemlerin nöbetçi hakim, savcı ve mahkemeler eliyle yürütüleceği belirtildi.