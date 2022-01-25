Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da evde çıkan yangında bir kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Gülbahçe Mahallesi'nde müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Ekipler, yaptıkları kontrollerde 53 yaşındaki ev sahibi Hayri Sezen’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sezen’in cenazesi, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
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