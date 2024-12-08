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Türkiye
AA 08.12.2024 15:19

İstanbul için sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, Avrupa Yakası genelinde ve Boğaz çevresinde kuvvetli yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

İstanbul için sağanak uyarısı

Yeni haftada Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağışların etkili olacağı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul genelinde sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

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Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

İstanbul için sağanak uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde 14-17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası genelinde ve Anadolu Yakası'nın Boğaz çevresinde ağırlıklı olmak üzere sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Yağışların çarşamba akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Açıklamada, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

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