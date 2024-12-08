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Türkiye
AA 08.12.2024 14:43

Festivalde 2 ton ücretsiz hamsi dağıtıldı

Bolu'da 14. Geleneksel Abant Hamsi Festivali'nde katılımcılara 2 ton hamsi ikram edildi.

Festivalde 2 ton ücretsiz hamsi dağıtıldı

Festivale 22 ildeki 43 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci ve davetli katıldı. Mangalda pişirilen yaklaşık 2 ton hamsi katılımcılara ikram edildi. Etkinlikte ekmek arası hamsi almak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Katılımcıların hafif yağmur altında müzik eşliğinde horon oynadığı, halay çektiği festivalde yöresel sanatçılar da konser verdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Festivalin organizatörü Furkan Kaba, etkinliğin her yılki gibi çok coşkulu geçtiğini, bu yıl da etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

Kaba, festivalin en büyük özelliğinin hamsi ve horon olduğunu, bu sayede tüm Trabzonluların gurbette birleştiğini anlatarak, 14 yıldır Bolu'da yaptıkları etkinlikte bu yıl yaklaşık 2 ton hamsi ikram ettiklerini kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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