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Türkiye
AA 08.12.2024 14:23

Belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı yapan 7 kişi yakalandı

Manisa'da resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 7 zanlı gözaltına alındı.

Belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı yapan 7 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'nde yaşayan İ.A'nın, dijital ortamda "sahte fatura" düzenleyerek vergi kaçırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, sahte fatura, bilgisayar, fiş kesim cihazları, harici bellek, cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve suç kayıtları bulunan not defterleri ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantısı bulunan Ş.K, E.S, N.T, M.Ç, V.E. ile İ.Ö'yü de yakaladı.

Dosya kapsamında ele geçirilen sahte faturaların değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğu tespit edildi.

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Manisa Vergi Kaçakçılık
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