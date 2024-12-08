Esed rejiminin devrilmesi Adana'da coşkuyla kutlandı

Esad rejimi karşıtı muhalif gruplar, 12 günlük ilerleyişin ardından Suriye'nin başkenti Şam'a girdi. 1963'de başa gelen Baas rejimi yıkıldı. Muhaliflerin Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi, üzerine Beşar Esed ülkesinden kaçtı.

Adana'da yaşayan Suriyeliler, rejimin yıkılmasını coşkuyla kutladı. Seyhan ilçesinde meydanda toplanan Suriyeliler, Esed aleyhine sloganlar atıp Suriye bayrağı açarak 15 yıl sonra gelen zaferi kutladı. Suriyeliler konvoy yapıp şehir turu attı.

"Türkiye'yi özleyeceğiz, ülkemize dönmenin vakti geldi"

Suriye uyruklu 19 yaşındaki genç, Türkiye'de büyüdüğünü dile getirerek, "Çok iyi oldu, çok mutluyuz. artık ülkemize dönmenin vakti geldi. Bizde buna hazırız. Artık bitti ve dönüyoruz. Türklerde çok iyiydi, hepinizi özleyeceğiz. Türkiye'yi özleyeceğim. Aramızda dostluk bağı kalır, gelir ziyaret ederseniz. Bizde sizleri misafir ederiz. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyoruz. Siz bize güzel karşılama yaptınız. Bizim bir hatamız varsa tüm Suriyeler adına ben özür diliyorum" dedi.