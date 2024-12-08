Parçalı Bulutlu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.12.2024 10:35

Adana'da sahte doktorluk yapan kişi yakalandı

Adana'da kendisini doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, tutuklandı.

Adana'da sahte doktorluk yapan kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin sözde tedavi amacıyla merkez Seyhan ilçesindeki müstakil eve girip çıktığını belirledi.

Operasyon düzenlenen adreste 971 tıbbi malzeme ve ilaç ile 10 hasta kayıt defteri ele geçirildi,

İkametteki 20 bin lira, 26 bin dolar ve bir miktar ziynet eşyasına da el konuldu.

Ekipler, doktor diploması olmayan N.A'yı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kadın, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
Adana Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Mersin'de fabrika lojmanında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:12
Otomotiv ihracatında her 5 araçtan 4'ü Avrupa'ya ulaştı
11:09
Güneş enerjisi santrali kurulu gücü yüzde 130 büyüdü
10:55
Esed rejiminin devrilmesi Türkiye'de de sevinçle karşılandı
10:44
İzmir açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı
10:42
Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor
10:24
Mersin'de fabrika lojmanında yangın
Artvin'de heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Artvin'de heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Esed rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girildi
Esed rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ