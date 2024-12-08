Adana'da sahte doktorluk yapan kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin sözde tedavi amacıyla merkez Seyhan ilçesindeki müstakil eve girip çıktığını belirledi.

Operasyon düzenlenen adreste 971 tıbbi malzeme ve ilaç ile 10 hasta kayıt defteri ele geçirildi,

İkametteki 20 bin lira, 26 bin dolar ve bir miktar ziynet eşyasına da el konuldu.

Ekipler, doktor diploması olmayan N.A'yı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kadın, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.