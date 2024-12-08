Parçalı Bulutlu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.12.2024 10:10

İstanbul'da zehir tacirlerine üç ayrı operasyon: 67 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine üç ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 67 milyon TL değerinde 58 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da zehir tacirlerine üç ayrı operasyon: 67 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri üç ayrı narkotik operasyonu gerçekleştirdi.

İlk operasyonda, Ambarlı Limanı'na gelen bir konteyner mercek altına alındı.

Şüpheli olduğu değerlendirilerek x-ray tarama sistemine sevk edilen konteynerde detaylı kontroller yapıldı. Bunun sonucunda, konteynerin alt kısmına mıknatıslarla tutturularak gizlenmiş bir demir kutu içerisinde yaklaşık 12 kilogram kokain cinsi uyuşturucu madde bulundu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Operasyona narkotik dedektör köpeği de katıldı

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Ambarlı Gümrük Müdürlüğünce müştereken gerçekleştirilen ikinci operasyonda da riskli olduğu değerlendirilen bir tır takibe alındı. Narkotik dedektör köpeğin katılımıyla gerçekleştirilen arama ve kontrollerde, aracın muhtelif kısımlarında bulunan şüpheli paketlerin içerisinde 16 kilogram kokain ve 20 kilogram "metilenedioksi-n-metilamfetamin" (mdma) cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gerçekleştirilen son operasyonda da Türkiye'ye giriş yapmak üzere havalimanına gelen yolcuların bagajlarının taranması sırasında narkotik dedektör köpekler bir valize tepki verdi. Yapılan tarama sonucunda valizde bulunan 10 kilogram afyon sakızı cinsi uyuşturucu maddeye el konuldu.

Olaylarla ilgili soruşturmalar, ilgili cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

ETİKETLER
İstanbul Ticaret Bakanlığı Uyuşturucu Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Bir haftalık denetimlerde 454 bin 24 araca/sürücüye işlem yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:12
Otomotiv ihracatında her 5 araçtan 4'ü Avrupa'ya ulaştı
11:09
Güneş enerjisi santrali kurulu gücü yüzde 130 büyüdü
10:55
Esed rejiminin devrilmesi Türkiye'de de sevinçle karşılandı
10:44
İzmir açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı
10:37
Adana'da sahte doktorluk yapan kişi yakalandı
10:24
Mersin'de fabrika lojmanında yangın
Artvin'de heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Artvin'de heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Esed rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girildi
Esed rejiminin devrilmesi sonrası Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ