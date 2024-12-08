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Türkiye
AA 08.12.2024 14:55

Sahte ilanlarla 385 milyon liralık dolandırıcılıkta 14 tutuklama

Bilecik merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Yaklaşık 1200 kişinin dolandırıldığı belirlenen operasyonda 385 milyon lira para hareketinin bulunduğu öğrenildi.

Sahte ilanlarla 385 milyon liralık dolandırıcılıkta 14 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mart ayında sosyal medya üzerinden örgütlü nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik Osmaneli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çalışmalarda, şüphelilerin "bungalov kiralama" adı altında sahte ilanlar vererek tatil rezervasyonu ile beyaz eşya, mobilya, elektronik cihaz, otomobil ve evcil hayvan satışı gibi yollarla yaklaşık 1200 kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Ayrıca zanlıların banka hesaplarında Mali Suçları Araştırma Kurulunca yapılan incelemede toplam 385 milyon lira para hareketi olduğu anlaşıldı.

19 kişiden 14'ü tutuklandı

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 Aralık Çarşamba günü Mersin, Adana, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 19 zanlı gözaltına alındı.

Osmaneli ilçesine getirilen şüphelilerden 14'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, tutuklanan zanlıların bir kısmının banka hesaplarını suç şebekesine komisyon karşılığı kullandırdığını ifade etti.

Elde edilen haksız kazanca yönelik çalışmanın sürdüğünü vurgulayan Aygöl, "Vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyoruz, banka hesaplarınızı 'gelir elde etme' vaadiyle kötü niyetli kişilere kullandırmayınız. İnternet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı daima dikkatli olunuz" değerlendirmesini yaptı.

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