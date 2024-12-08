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Türkiye
AA 08.12.2024 14:58

Tırdan fırlayan lastiğin çarptığı otomobildeki yolcu öldü

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, seyir halindeki tırdan fırlayan lastiğin çarptığı otomobildeki yolcu hayatını kaybetti.

Tırdan fırlayan lastiğin çarptığı otomobildeki yolcu öldü
[Fotograf: AA]

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen seyir halindeki tırdan fırlayan lastik, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 36. kilometresinde karşı yönden gelen Burhan Tatar'ın kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camı kırıldı, tavan sacından otomobilin içine giren lastik, yolcu Erhan Tatar'a çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan Tatar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından bölgeden uzaklaşan tırın tespit edilmesi, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan kazanın, otomobilin İstanbul'dan Van'a giderken meydana geldiği öğrenildi.

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