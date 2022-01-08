Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 05:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal oldu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bugün yapılacak bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal oldu.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
07.06 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
16.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
17.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
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