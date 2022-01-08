Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresini 40 dakikaya, Ankara-Karaman arasındaki yolculuk süresini de 2 saat 40 dakikaya indirecek.

Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın ilk seferine katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'dan Karaman'a yapılacak ilk sefere de katılacak.

102 kilometre uzunluğundaki hat kapsamında 74 köprü ile menfez, 39 geçit ve 17 yaya geçidi inşa edildi.

Yük ve yolcu taşımacılığına ivme kazandıracak proje pek çok avantajı beraberinde getirecek.

Hattın açılışıyla yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlanacak

Kazalar azalacak, zaman, enerji, emisyon ve bakım gibi hususlardan yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca karbon salımı da 25 bin 340 ton azalacak.

Hattın devamı niteliğinde olan Karaman-Ulukışla güzergahında ise yüzde 89 fiziki ilerleme sağlandı. Projede sinyalizasyona yönelik çalışmalar da sürüyor.

Mersin ve Adana yönüne devam edecek hat tamamlandığında Marmara, İç Anadolu ile Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kurulmuş olacak.