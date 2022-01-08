Gece saatlerinde, Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi üzerinde, Reşat Bomba yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kiraz Deresi’ne düştü.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri az miktarda suyun bulunduğu dereye düşerek ters dönen minibüs içerisinde sıkışan sürücü Reşat Bomba’yı kurtarmak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Ekipler, suyun içerisinde mahsur kalan sürücüyü kurtarabilmek için yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerin çalışmalarının ardından minibüsten çıkarılan sürücüsü sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüs de vinç yardımıyla kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.