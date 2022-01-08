Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 03:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 886 parça tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 886 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Melikgazi ilçesinde bir ikamete ve araca operasyon düzenledi.
Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 71 sikke, 809 tarihi obje ve 6 yüzük ile 2 dedektör ve 1 GPS cihazı ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli H.M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kaçakçılık Kayseri Tarihi Eser
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