İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Melikgazi ilçesinde bir ikamete ve araca operasyon düzenledi.

Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 71 sikke, 809 tarihi obje ve 6 yüzük ile 2 dedektör ve 1 GPS cihazı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli H.M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.