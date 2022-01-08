Manavgat Kum Mevkii Akyol Tersanesi’nde bakım için karaya çekilen Muzaffer Çin’e ait ahşap tur teknesinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Teknede 3 milyonluk hasar oluştu

Yangının ardından teknede yaklaşık 3 milyon civarında hasar oluştu.

Kasım ayında bakım için karaya çekilen teknenin 24 metre uzunluğunda olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]