Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 01:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun’da 21 kilo 650 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da 21 kilo 650 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Aldıkları bir ihbar üzerine ekipler, Alaçam ilçesi Toplu Mahallesi’nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
İkamette arama yapan ekipler, 21 kilo 650 gram esrar ele geçirdi.
Operasyonda, ikamet sahibi E.Ş. gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Samsun
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