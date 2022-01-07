Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 23:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi kapsamında, belirlenen 13 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 710 gram uyuşturucu, 18 sentetik uyuşturucu hap, 16 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Balıkesir Narkotik Uyuşturucu
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