Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi kapsamında, belirlenen 13 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 710 gram uyuşturucu, 18 sentetik uyuşturucu hap, 16 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.