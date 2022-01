Malatya'nın Battalgazi ilçesinde M.M. ile M.Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya M.M.’nin oğlu A.M. de katılırken, darbedilen M.Y. yaralandı.

Olay yerinden ayrılan M.Y. daha sonra kalabalık bir grupla M.M.’nin iş yerine gelerek M.M.’ye saldırdı.

M.M. bu sırada iş yerinde bulunan pitbull cinsi köpeği şahısların üzerine saldı.

Pitbullun saldırı anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pitbull cinsi köpek, hayvan nakil aracına alınarak barınağa götürüldü.