Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 23:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA-İHA-TRT Haber
Malatya'da pitbull'lu kavga: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Malatya'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde M.M. ile M.Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya M.M.’nin oğlu A.M. de katılırken, darbedilen M.Y. yaralandı.
Olay yerinden ayrılan M.Y. daha sonra kalabalık bir grupla M.M.’nin iş yerine gelerek M.M.’ye saldırdı.
M.M. bu sırada iş yerinde bulunan pitbull cinsi köpeği şahısların üzerine saldı.
Pitbullun saldırı anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pitbull cinsi köpek, hayvan nakil aracına alınarak barınağa götürüldü.
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